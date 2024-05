Beabsichtigt ist die Errichtung und der Betrieb eines Steinbruchs am sogenannten Windischberg. Dolomitgestein soll gewonnen werden. Die „Dolomit Eberstein Neuper GmbH“ mit Sitz in Eberstein will dort einen Steinbruch einrichten. Zusätzlich muss eine Erschließungsstraße errichtet werden. Demnächst findet in St. Veit eine mündliche Verhandlung im Laufe des Genehmigungsverfahrens und des Bewilligungsverfahrens nach dem Mineralrohstoffgesetz (MinroG) statt.