In der Bezirkshauptstadt St. Veit blieb man, was man schon immer war: Rot. Die SPÖ konnte sich bei der EU-Wahl vor der FPÖ platzieren: 36,37 Prozent der Wahlberechtigten wählten die SPÖ. Die FPÖ folgt mit 31,28 Prozent, sie legte um 9,32 Prozent zu, während die ÖVP auf Platz drei und 16,19 Prozent kam. Sie büßte 9,80 Prozentpunkte ein. In Deutsch-Griffen, ohnehin als kleine Hochburg der FPÖ bekannt, kamen die Freiheitlichen sogar auf 52,46 Prozent Stimmenanteil – obwohl sie verglichen mit der letzten EU-Wahl 2,82 Prozent weniger Stimmenprozente hat. Die ÖVP folgt in Deutsch-Griffen stark abgeschlagen mit 20 Prozent, die SPÖ mit 16,07 Prozent, sie gewann um 1,99 Prozentpunkte dazu. Die Nase vorn im Ranking des Bezirkes St. Veit haben auch Straßburg und Hüttenberg. Mit 43,86 beziehungsweise 43,80 Prozent war die FPÖ hier Wahlsieger. In Mölbling schenkten gar 47,20 Prozent der Wählerinnen und Wähler ihr Vertrauen der FPÖ.