Einige Anfragen erreichten in den letzten Wochen die Kleine Zeitung. „Wie geht es nach Bekanntwerden der Insolvenz mit dem „The 1st Steakhouse“ in St. Veit und der „Maultasch“ unter der Burg Hochosterwitz weiter?“, wurde gefragt.

In der Ediktsdatei – die öffentliche Datei der Republik Österreich, auf der gerichtliche Bekanntmachungen veröffentlicht werden – hat der Masseverwalter am 17. Mai die Schließung des Unternehmens angeordnet. Das bestätigt auch Masseverwalter Felix Fuchs aus Klagenfurt.

Doch man kann beruhigen. Es soll einen Investor geben. Die Betriebe haben normal geöffnet. Der Name wurde mittlerweile in den sozialen Netzwerken in „The first Restaurants Steaks & more.“ geändert.

Das Lakehouse am Hörzendorfer See wird nicht mehr weiterbetrieben. Zwar gibt es derzeit eine Großbaustelle am See und beim Gastronomiebetrieb, doch man sucht einen neuen Pächter.