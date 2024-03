Seit der vergangenen Woche ist bekannt, dass über „The 1st Motschilnig Gastro GmbH & Co KG“ in St. Veit ein Konkurs eröffnet wurde. Der Gastrobetrieb hatte drei Standorte, einer davon war das „The 1st Lakehouse Restaurant & Appartements“ am Hörzendorfer See. Laut dem Betrieb strebe man jetzt eine Sanierung an, das Lakehouse ist jedoch Geschichte.