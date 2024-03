Über das Vermögen des Betriebes „The 1st Motschilnig Gastro GmbH“ in St. Veit wurde am Landesgericht Klagenfurt am Freitag, 1. März, ein Insolvenzverfahren eröffnet. Das gibt der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) bekannt.

Die Höhe der Passiva beträgt 483.000 Euro. Aktiva sind in der Größenordnung von rund 46.000 Euro gegeben. Die Überschuldung errechnet sich daher mit rund 437.000 Euro. Von der Insolvenz sind 30 Gläubiger und sieben Dienstnehmer betroffen. Derzeit wird der Betrieb noch fortgeführt. Ob die Schuldnerin tatsächlich einen Sanierungsplan einbringt, ist laut Antrag noch nicht klar und wird abzuwarten sein. Die Schuldnerin wurde im Jahr 2020 gegründet.

Unbeschränkt haftender Gesellschafter ist seit Anfang September 2023 die ZWEM Gastro Holding GmbH. Als Prokuristin fungiert Frau Zuzana Wallenta, welche auch Geschäftsführerin und Gesellschafterin der ZWEM Gastro Holding GmbH ist. Bis zum 6. Oktober 2023 war Herr Ernst Motschilnig unbeschränkt haftender Gesellschafter der nunmehr insolventen „The 1st Motschilnig Gastro GmbH & Co KG“, über dessen Vermögen bereits Konkursverfahren am Landesgericht anhängig sind (Cardio Angel OG sowie über ihn persönlich). Betrieben werden neben dem bekannten Steakhouse im amerikanischen Stil am Oktoberplatz 7 in St. Veit, auch ein Lakehouse am Hörzendorfer See, eine Jausenstation in Hochosterwitz sowie vier Appartements.

Die Insolvenzursachen werden im Antrag als sehr umfangreich dargestellt und müssen im Zuge des Verfahrens nochmals aufgearbeitet werden. Größtenteils bestehen aber mehrere Ursachen für die nunmehrige Zahlungsunfähigkeit der Schuldnerin. Auch spielten die Corona-Pandemie und zu hohe Personalkosten eine gravierende Rolle.

Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Felix Fuchs aus Klagenfurt bestellt. Die Berichtstagsatzung, in der über die weitere Vorgangsweise – zum Beispiel Fortführung oder Schließung des Betriebes, Sanierungsplan – entschieden wird, findet am 15. April um 11 Uhr statt. Gläubiger können ihre Forderungen bis spätestens 2. April einbringen.