Das Rettungsteam der Rotkreuz-Ortsstelle Friesach hat vor Kurzem einen Einsatz erlebt, den es wohl so schnell nicht vergessen wird. Die diensthabende Mannschaft wurde gegen Mitternacht von der Rettungsleitstelle Klagenfurt beauftragt, eine werdende Mutter aus Mellach in der Gemeinde Straßburg in das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder nach St. Veit zu bringen.

Susanne Zitzenbacher lebt in der Nähe und war als First Responder zur unmittelbaren Hilfeleistung rasch vor Ort. Kurze Zeit später trafen ein Notarzt sowie drei Rettungskräfte ein, gemeinsam traten sie die Fahrt in die Herzogstadt an. Trotz rasantem Tempo samt Blaulicht und Folgetonhorn war die Reise in Sand, kurz vor dem eigentlichen Ziel, vorerst zu Ende.

Happy End

Auf einem Privatparkplatz kam es zu dramatischen Szenen, die für alle Beteiligten ein glückliches Ende fand. Die 26-jährige Claudia Lohnauer konnte dem Drängen ihres Babys, endlich auf die Welt zu kommen, nicht mehr standhalten, daher fand die Geburt früher als ursprünglich geplant im Rettungswagen statt.

Für die Anwesenden war das, mit Ausnahme des Notarztes, eine Premiere und alle freuten sich über die spektakuläre Ankunft der neugeborenen Mia. Die erschöpfte, aber überglückliche Mutter und ihr Kind wurden anschließend wohlbehalten der Geburtenklinik des St. Veiter Krankenhauses übergeben. Die Geburtshelfer des Roten Kreuzes ließen es sich auch nicht nehmen, die beiden Damen am kommenden Tag im Spital zu besuchen.