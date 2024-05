Von den zahlreichen Geschichten der Stadt Friesach wurde eine Legende immer wieder besonders gerne erzählt: Das sagenhafte Turnier zu Friesach, dass 1224 stattgefunden haben soll. Vor 100 Jahren wurde es dann erstmals nachgespielt. Mitte August 1924 brachten dabei Sonderzüge Gäste aus Villach, Klagenfurt und Leoben nach Friesach. Im „Quartieramt“ am Bahnhof bekam man Auskunft über Schlaf- und Badegelegenheiten in der Stadt. Wegweiser führten die Besucherinnen und Besucher zu den Schauplätzen, an denen die Friesacher Bürger „700 Jahre Turnier“ feierten.