Heller, größer, moderner – so lautet die Devise des neuen Standorts vom Hörakustiker Neuroth, der am Dienstag in St. Veit Neueröffnung feierte. „Unser neuer Standort ist mit zwei Hörkabinen und einer zusätzlichen Beratungskabine ausgestattet“, erklärt Doris Kleinberger, Leiterin des Fachinstituts.

Vier Mitarbeiterinnen kümmern sich auf rund 165 Quadratmetern um die Kundinnen und Kunden. „Unsere Vorteile sind die Barrierefreiheit und eine bessere Parksituation“, betont Kleinberger.

Wie viel das Unternehmen investiert hat, wird nicht verraten: „Wir sprechen von einem stolzen Investment, das wir in St. Veit tätigen“, sagte Thomas Huber, Pressesprecher der Neuroth-Gruppe auf Anfrage der Kleinen Zeitung.

Die Öffnungszeiten sind Montag und Dienstag von acht bis 17 Uhr, mittwochs von acht bis 15 Uhr, sowie Donnerstag und Freitag von acht bis 13.30 Uhr.