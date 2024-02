Das Hörakustikunternehmen Neuroth zieht in St. Veit um. Künftig geht es für die Kundschaft auf den Schillerplatz, in das Geschäftslokal, in dem zuletzt „Schlag zu“ untergebracht war.

Geplant war eine Neueröffnung im Dezember, danach folgte ein Termin im Jänner – aus beiden Terminen wurde nichts. „Grund für die Verzögerungen sind bauliche Maßnahmen, die noch vor Eröffnung am neuen Standort durchgeführt wurden. Gemeinsam mit dem Hauseigentümer wurde im Zuge dessen entschieden, Umbauten an der gesamten Gebäudestruktur vorzunehmen, um nicht nur das Neuroth-Fachinstitut, sondern das ganze Gebäude nachhaltig zu modernisieren“, erklärt Mares Camilla Kohlmayr, Pressesprecherin der Neuroth-Gruppe.

Ein neuer Eröffnungstermin steht schon fest: „Am 21. Februar startet der Betrieb im neuen Geschäft am Schillerplatz. Die Eröffnungsfeier findet am 27. Februar statt“, informiert Kohlmayr.