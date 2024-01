Fünf Jahre lang gab es in der St. Veiter Innenstadt das Brautmodegeschäft „Heiratslust“, in dem Mirjam Scheucher und Conny Hafner-Kragl angehende Bräute beraten und ausgestattet hatten. Doch seit einigen Tagen sind die Auslagen leer, das Geschäft an der Ecke Unterer Platz und Herzog-Bernhard-Platz wurde geschlossen. Die Gründe für die Schließung wollte Scheucher nicht nennen.