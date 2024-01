Das neue Jahr bringt auch wieder viele Veranstaltungen mit sich. Da einen Überblick zu behalten, fällt oft schwer. Doch auch heuer finden wieder Hinti-Cup, Wiesenmarkt oder Kranzelreiten im Bezirk statt. Welche Termine man schon im Kalender eintragen kann, hier ein Überblick:

St. Veiter Wiesenmarkt

Es ist der 661. Wiesenmarkt, der in diesem Jahr stattfinden wird. Was es Neues gibt, das wird sich noch zeigen. Fest steht, einer der Höhepunkte der Kärntner Veranstaltungen beginnt mit der Aufstellung der Marktfreyung am 14. September. Von 28. September bis 7. Oktober befindet sich St. Veit im „Ausnahmezustand“.

Narrenzeit

Seit 11. November regieren im Land wieder die Narren. Mit den Faschingssitzungen geht es jetzt los. Premiere der St. Veiter Gilde ist am 20. Jänner. In bewährter Tradition findet am Faschingsdienstag – heuer ist es der 13. Februar – der große Faschingsumzug in die Herzogstadt statt.

Wie ein echter Ritter

Am 27. und 28. Juli 2024 taucht Friesach für zwei Tage in das geheimnisumwobene Mittelalter ein und feiert mit dem Fürsten und seinem Gefolge, mit Gauklern, Narren, Minnesängern und Rittern, Handwerkern, Mönchen und Burgfräulein das Spectaculum zu Friesach. Heuer wird im Rahmen dieses einzigartigen Familienfestes auch das große Ritterturnier zu Friesach, welches vor 800 Jahren stattgefunden hat, nochmals erlebt. Als Zahlungsmittel gilt der Friesacher Pfennig, der im Mittelalter eine der wichtigsten Münzen in Europa war.

In Friesach dreht sich alles um Ritter © KK/Lucie Svobodová

Hinti-Fans stürmen Sirnitz

Die kleine Gemeinde Albeck wird im Juni zum dritten Mal ein Mittelpunkt für Fußballfans. Von Donnerstag, 13. Juni, bis Sonntag, 16. Juni, geht dort nämlich der Hinti-Cup über die Bühne. Neben den Fußballmatches kann man auch beim Dämmerschoppen und einem Bieranstich dabei sein. Langweilig wird es nicht.

Auf in den wilden Westen

Auch heuer lädt die Theatergruppe „Keck und Co“ im Sommer in den Innenhof des Stifts St. Georgen am Längsee. Heuer geht es für die Besucher mit der Western-Komödie „Westlich von Nordost“ in den wilden Westen. Premiere ist am Freitag, 12. Juli. Gespielt wird immer dienstags und freitags. Die letzte Aufführung gibt es am 16. August.

Mahlzeit – Flügel oder Haxen?

Vom 6. bis zum 8. September wird in St. Georgen am Längsee wieder Hendl aufgetischt. Das Backhendlfest bittet die Liebhaber von Geflügel zu Tisch. Heuer wird groß gefeiert: „Wir feiern das 30-Jahr-Jubiläum“, sagt Mitorganisator Josef Liesinger. Deshalb wird es in diesem Jahr auch eine große Auftaktveranstaltung geben.

Kampf um einen Kuss

Das Kranzelreiten ist und bleibt ein beeindruckendes Ereignis voller Tradition, das man gesehen haben muss. Heuer laufen die Wettstreiter wieder um den Kuss der steinernen Jungfrau. Wer die stattlichen Rösser und ihre Reiter galoppieren sehen will, der muss am Pfingstmontag, 20. Mai, nach Weitensfeld kommen.

Großer Markt der Krämer

Nach dem St. Veiter Wiesenmarkt ist vor dem Guttaringer Krämermarkt. Der Markt wird heuer am Samstag, 12. Oktober, groß eröffnet und findet in diesem Jahr bereits zum 479. Mal statt. Somit wird 2025 ein Jubiläum gefeiert. Rund 50 Fieranten sind am Sonntag, 13. Oktober, und am Sonntag, 20. Oktober, vertreten.

Friesacher Burghofspiele