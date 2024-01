Ursprüngliche Gemeinden und sanfte Almenrücken prägen das Gebiet rund ums Klippitztörl. Hier lebt man ein Miteinander, das sowohl für Mensch wie Tier gilt. Es ist ein Ort fern vom Stress des Alltags, wo auch Genuss und unbeschwerte Momente wichtig sind. So begründen die Sendungsmacher, warum das TV-Fomat „Erlebnis Österreich“ nun das Klippitzörl und die Menschen der Region in den Fokus gerückt hat.

Eine ausführliche TV-Dokumentation wird in den kommenden Wochen auf ORF 3 ausgestrahlt. (Genauer Termin wird noch bekannt gegeben). Eine Kurzfassung gibt es aber schon am Sonntag, 7. Jänner, um 16.30 Uhr auf ORF 2.

In der Reportage mit dabei ist der Bergbauer Raphael Pliemitscher. Mit seinen „Mirniger Schuhplattlern“ lebt der Bauer aus Eberstein eine altbewährte Tradition. Die Volkstanzgruppe scheint ein voller Erfolg zu sein – nicht zuletzt traten die Tänzer erst am Mirniger Almkirchtag auf. Auch in der Musikkapelle ist der Landwirt aktiv und spielt Ziehharmonika.

Auf 1300 Meter Seehöhe in der Gemeinde Hüttenberg porträtiert man die Familie Kogler. Die Familie rund um Jungbauer Ronald Kogler und seine Frau Lydia besitzt seit mehreren Generationen eine Vieh- und Forstwirtschaft. Produkte wie Topfen, Butter und Käse stellt die Familie in der hofeigenen Käserei her.

Auch Walter Probst betreibt gemeinsam mit seinem Sohn Manuel eine Milchwirtschaft. Die Familie versorgt umliegende Gaststätten mit der lokalen und frischen Kuhmilch. Von den Milchprodukten profitiert auch Ralf Schneider. Auf der idyllischen Weißbergeralm, rund zwanzig Kilometer nördlich von Klein St. Paul, bewirtet er gemeinsam mit seiner Frau vorbeikommende Wanderer und Radfahrer in seiner Almhütte.

Die Bauern und Bäuerinnen geben uns Einblick in ihr tägliches Leben und zeigen, wie sich auf ihren oftmals urigen, idyllischen Höfen die Tradition mit der Moderne verbinden lässt.