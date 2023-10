Bereits 2017 plante die Firma „MA ROS Maschinenverleih und Rohstoffaufbereitung GmbH“ aus Kappel die Errichtung eines Diabassteinbruches in St. Donat. Damals sprach sich unter anderem eine Bürgerinitiative vehement dagegen aus. Nun kommt erneut Bewegung in die Thematik: Das Bundesministerium für Finanzen, das für den Bergbau in Österreich zuständig ist, hat dem Unternehmen die Bewilligung erteilt, den Steinbruch in St. Donat zu betreiben. Hier wurde vor einigen Jahren schon einmal Gestein abgebaut.