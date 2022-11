Sie stellen eine wichtige Infrastruktur in kleinen Dörfern dar, sind nicht am großen Gewinn orientiert und haben zahlreichen Kindern die ersten Schwünge ermöglicht: die kleinen Dorfskigebiete. Doch gerade, weil diese keine Cashcows sind und meist von der Gemeinde finanziert werden, ist ihre wirtschaftliche Lage selten gut und ihr Weiterbestehen in Zeiten von steigenden Energie- und Treibstoffkosten gefährdet.

"Wir hoffen stark, dass wir öffnen können. Gerade für unsere Kinder ist das wichtig. Generationen haben hier das Skifahren erlernt", sagt Bürgermeister Johann Waldauf über den 325-Meter langen Lana-Lift in Anras, der seit über 40 Jahren besteht. Klaus Kofler, Obmann des Schivereins Raika Anras, zeigt sich optimistisch: "Geplant ist die Öffnung am 25. Dezember." Auch zahlreiche Skirennen sind bereits avisiert. Doch man weiß bereits, dass durch gestiegene Strom- und Treibstoffpreisen Mehrkosten von bis zu 7000 Euro winken. "Da wird jeder schlucken müssen", gibt Kofler zu. Doch der Verein mit 208 ehrenamtlichen Mitgliedern ist bemüht, Lösungen zu finden. So will man die Tageskarten um einen Euro, die Saisonkarte um fünf Euro anheben und auch das vom Verein ausgeschenkte Bier wird von 3 Euro auf 3,50 Euro klettern. "Und vielleicht hilft uns ja auch Mutter Natur bei der Beschneiung", ergänzt Waldauf.

Hopfgarten unabhängig von Strompreisen

In Hopfgarten in Defereggen ist man nicht konfrontiert mit steigenden Strompreisen beim Mühlegglift. "Durch unser Elektrowerk sind wir Selbstversorger", sagt Bürgermeister Markus Tönig. Über geringe Preisanhebungen will man im Gemeinderat diskutiert, die Preise sollen jedoch "verträglich" bleiben. Derzeit kostet eine Tageskarte fünf Euro und eine Saisonkarte 50 Euro für Kinder.

In Assling rechnet man damit, dass sich der Strompreis verdoppeln wird. Daher geht man von einer minimalen Erhöhung aus. Eine Sondersituation hat man heuer, da der an die Skipiste angrenzende Bärenwirt im Winter wegen Umbauarbeiten geschlossen hat. Man will daher auf eine Räumlichkeit mit Sanitäranlage beim Tierpark ausweichen. Gespräche dazu laufen. Wenn der Naturschnee im ausreichenden Maß fällt, sollen die vier Pistenkilometer am 26. Dezember geöffnet werden. In Prägraten hat Frau Holle bereits gestern die ersten Liftstützen weiß bedeckt. Hier möchte man zum Schulskitag am 14. Dezember startklar sein. "Bei uns war die finanzielle Geschichte nie einfach und jetzt noch weniger. Doch wir kommen klar", erzählt Bürgermeister Gottfried Islitzer, der von 2 Euro Preissteigerung bei Tageskarten spricht.

Zukunft des Haidenhoflifts ungewiss

In Kartitsch hat man bereits heuer im Frühjahr für die Hälfte der Saison den Treibstoff eingekauft und blickt mit dem neuen Speicherteich und einer Indexanpassung von 5 Prozent recht sorgenfrei der neuen Saison entgegen. Ein ähnliches Bild gibt es in Virgen. "Wir haben nächste Woche eine Aufsichtsratssitzung, da entscheiden wir, ob es kleine Preisanpassungen geben soll", sagt Markus Mühlburger, Geschäftsführer der Freizeitanlagen, die zu 60 Prozent von der Gemeinde und zu 40 Prozent vom Tourismusverband finanziert werden.

Ob der Haidenhoflift in Lienz heuer oder gar jemals wieder Skigäste befördert, steht nicht nur in den Sternen, sondern hängt auch in den Wolken. "Zuerst muss die Schneelage passen", sagt Mario Tölderer, Geschäftsführer der Lienzer Bergbahnen. Aber selbst dann ist eine Öffnung fraglich, denn offizielle Parkplätze gibt es nicht, ebenso wenig wie eine Skibusanbindung oder öffentliche Toiletten.