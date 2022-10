Elisabeth Mattersberger (ÖVP) warf in der Partei das Handtuch

In der Bezirks- und Landespartei sowie beim AAB legte die Matreierin Elisabeth Mattersberger ihre Funktionen zurück. Als Begründung führt sie respektlose Vorgangsweise der ÖVP-Bezirksführung an. Sie bleibt Gemeinderätin in Matrei.