Die Schultz Gruppe hat mit dem Gradonna in Kals eines, Toni Huter arbeitet im Kalser Lesachtal an einem kleinen und die Pletzer Gruppe will in Matrei eines haben. Die Rede ist von einem Chaletdorf. Anton Pletzer hat seit dem 10. Juni die aufsichtsbehördliche Genehmigung des Landes für die Widmung in der Tasche. Gewidmet sind rund 1,8 Hektar Fläche im sogenannten Rauter Tale in Matrei, angrenzend an das Hotel Goldried. Die Widmung lautet auf Sonderfläche Beherbergungs-Großbetrieb mit maximal 300 Betten in maximal 25 Gebäuden, davon 20 Gebäude in Form von Chalets, dazu ein Skidepot, ein Skiverleih und ein Sportgeschäft.