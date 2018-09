Schubhaft für Magomed Magomedov: Lienzer Bürgermeisterin will nochmals alle Hebel in Bewegung setzen.

Die drohende Abschiebung von Magomed Magomedov beschäftigt auch die Lienzer Stadtpolitik © KK/PRIVAT

Viele Menschen in Osttirol sind aufgebracht, empört oder einfach nur traurig. Der Asylwerber Magomed Magomedov aus Dagestan wurde Montagfrüh in Schubhaft genommen. Die Handschellen klickten für ihn, nachdem er eines seiner Kinder in den Kindergarten gebracht hatte. Er lebt mit seiner Familie seit mehr als fünf Jahren in Lienz – und die Familie gilt als voll integriert. Der Lienzer Gemeinderat hat sich, wie berichtet, nach negativen Asylbescheiden geschlossen für ein humanitäres Bleiberecht ausgesprochen.

