Der FIS Ski Weltcup gastiert Ende Dezember wieder in Lienz

Am Montag fiel am Hochstein in Lienz der offizielle Auftakt für die Weltcuprennen der Damen Ende des Jahres. Am 28. und 29. Dezember gastiert der Alpine Skiweltcup mit dem Slalom und Riesentorlauf in Osttirol.