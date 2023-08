Anton Thum ist jener Mann, den man in Osttirol mit dem Münchner Autobauer BMW in Verbindung bringt. Das Autohaus der Familie Thum in der Peggetz vertreibt und serviciert BMW seit Jahrzehnten exklusiv in Osttirol. Am Donnerstagvormittag wurde die Kooperation der Autohäuser Unterberger und Thum offiziell präsentiert. Das heißt: Unterberger steigt mit 50 Prozent bei Thum ein. Die Beteiligung tritt rückwirkend mit 1. August in Kraft. Für das Kufsteiner Traditionsunternehmen ist dies der 20. Automobil-Standort, zugleich der 14. BMW und MINI Betrieb.