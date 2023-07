Auf den Schulschluss folgte vergangenes Wochenende das von der Musikkapelle Außervillgraten veranstaltete Abschlusskonzert. Zum 125-jährigen Bestandsjubiläum der Musikkapelle wurde auch in diesem Jahr wieder ein großes Highlight vorbereitet. 29 Kinder, hauptsächlich aus der Volksschule Außervillgraten, aber auch aus der Mittelschule Sillian bewiesen beim Stück "The Lion King – König der Löwen" ihr Tanz- und Rhythmustalent.

Für den großen Auftritt wurde im Vorfeld unter der Leitung der Musikkapelle Außervillgraten eineinhalb Monate fleißig geprobt. Dabei übten 11 Burschen ein Schlagzeug-Solo und 18 Mädchen eine Tanzchoreografie passend zur Titelmusik ein. Beides wurde mit Musik zu einem großen Gesamtwerk vereint.

Tanzszenen begeisterten bis hin zur Krönung

Am Abend des 8. Juli versammelte sich eine große Besucherzahl am Dorfplatz in Außervillgraten. Nach dem Aufmarsch der Musikkapelle und ein paar einleitenden musikalischen Werken war es dann endlich so weit. Die Rhythmusgruppe leitete das Stück mit schwungvollen afrikanischen Rhythmen ein und brachte das gesamte Schlagwerk der Musikkapelle Außervillgraten zum Erklingen.

Die Musikkapelle Außervillgraten bewies gemeinsam mit den jungen Künstlern Rhythmustalent © Musikkapelle Außervillgraten

Die Tänzerinnen begeisterten anschließend die Besucherinnen und Besucher mit Tanzszenen vom Tode Mufasas über das unbeschwerte Leben von Simba im Dschungel bis hin zu dessen Krönung als neuer König der Löwen. Am Ende der Vorführung gab es tosenden Applaus.

Später am Abend wurde noch ein Solotanz von Anita Martschenko, einem 10-jährigen Mädchen aus der Ukraine, aufgeführt. Anita lebt zusammen mit ihrer Mutter und ihrem kleinen Bruder seit Beginn des Ukrainekrieges in Außervillgraten und ist eine leidenschaftliche Tänzerin und hat auch den Tanz zum Stück "König der Löwen" choreografiert.