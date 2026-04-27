„Eine moderne Verwaltung orientiert sich an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger“, sagt Tirols Landeshauptmann Anton Mattle und verkündet die Einführung der „erweiterten Amtstage“ an den Bezirkshauptmannschaften (BH) des Landes. Diese gelten auch für die BH im Bezirk Lienz. An den „erweiterten Amtstagen“ sind die Türen von 7.30 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Die nächsten Termine finden am 4. Mai, 1. Juni, 6. Juli und 3. August statt. Das Angebot richtet sich insbesondere an Berufstätige, Familien und all jene, die ihre Amtswege nur schwer während der regulären Öffnungszeiten wahrnehmen können beziehungsweise für die ein Behördengang nach 16 Uhr eine Erleichterung darstellt. „Mit den ‚erweiterten Amtstagen‘ schaffen wir ein Angebot, das zum Leben der Menschen passt“, betont Mattle.

Termine online vereinbaren

Zusätzlich können für über 70 Leistungsangebote – etwa eine Beratung zur Wohnbauförderung, eine Impfung oder die Ausstellung eines Personalausweises – online Termine vereinbart werden. Eine Terminbuchung ist rund um die Uhr unter termin.tirol.gv.at oder direkt über die Land-Tirol-App möglich.