„Als ich die Idee der Living Library vor Jahren kennengelernt habe, war ich sofort begeistert.“ Simone Ortner-Trebo leitet das Freiwilligenzentrum (FWZ) in Lienz. Damals wurde ihr klar, dass dies eines der Projekte für die aktuell stattfindende Freiwilligenwoche wird: „Das brauchen wir unbedingt in Osttirol. Ich habe zum Glück viele gefunden, die mich dabei unterstützen. Und vor allem 15 ganz mutige Menschen.“ Worum es bei der ‚Living Library‘ geht? Um genau diese Menschen. Und um ihre teils dramatischen, mitunter heiteren, in jedem Fall berührenden Lebenserfahrungen. „Lebensspuren“, so der Untertitel des Projekts.

15 Menschen, 13 Bücher voller Lebensspuren

Die Cover sind bunt, die Seiten weiß und leer. Nach den „Lesungen“ können die Besucherinnen und Besucher in den Büchern selbst ihre Eindrücke hinterlassen © Andre Schmidt

Jedem dieser Leben und dessen Spuren hat Ortner-Trebo mit ihrem Team ein Buch gewidmet. Besser gesagt ein von Roberto Baldissera gestaltetes, farbenfrohes und aussagekräftiges Cover. 13 sind es an der Zahl. Doch die Seiten zwischen dem Einband sind weiß, sind leer. Und doch vollgepackt. Denn es sind nicht die Bücher aus Papier, sondern die Menschen, die ihre Geschichten erzählen. „Hinter jedem Titel verbirgt sich ein einzigartiger Lebensweg, geprägt von Erfahrungen, Herausforderungen und besonderen Momenten“, erklärt Robertos Ehefrau, Silvia Baldissera. Sie ist Lesepatin beim FWZ, betreut ansonsten für die Tyrolia-Buchhandlung in Lienz die Events und die Social-Media-Auftritte. Sie war sofort Feuer und Flamme: „Wenn die Simone ruft, hat man ihr zu folgen. Alles andere wäre nicht zuträglich“, lacht die Buchliebhaberin.

Simone Ortner-Trebo (links) und Silvia Baldissera erklären den Ablauf © Andre Schmidt

Und wer sind diese mutigen Menschen? Da wäre Ulrike Ortner aus Tristach. Sie will helfen, den Blick zu schärfen – denn viele Menschen leben mit Einschränkungen, die im Alltag unsichtbar bleiben. Durch ihre kaputte Wirbelsäule und die Dauerschmerzen entwickelte Ortner eine Depression. Erst durch eine Sozialarbeiterin erfuhr sie, dass chronische Schmerzen und psychische Erkrankungen als „versteckte Beeinträchtigung“ gelten. „Hidden Disabilities. Sunflower“ heißt ihre Lebensspur. Sie erklärt den Zuhörerinnen und Zuhörern zum Beispiel, dass man sich nicht aufregen soll, wenn jemand an der Kassa vor einem etwas länger benötigt: „Diese Person macht es in ihrem Tempo – und genau so ist es richtig.“

Ulrike Ortner erzählt ihre Geschichte: „Hidden Disabilities. Sunflower“ © Andre Schmidt

Berührend ist die Geschichte von Evelyne Zuschmann. „Mein Lotto 6er. Licht. Geräusche. Freiheit“, so ihr Titel. „Die Chance auf einen Lotto-Sechser ist gering – genauso wie die Wahrscheinlichkeit, eine seltene Erkrankung zu haben. Dennoch traf es mich vor zwei Jahren und stellte mein Leben auf den Kopf. Gehörlos bin ich seit Geburt und habe gelernt, gut damit zu leben. Doch durch die Erkrankung verliere ich zunehmend mein Augenlicht.“ Zuschmann erzählt, wie ihr Leben nun einem Hürdenlauf gleicht: „Mein Buch zeigt, wie entscheidend Mobilität für alle Menschen ist – mit und ohne Einschränkungen. Sie ist weit mehr als Bewegung: Sie bedeutet Freiheit, Teilhabe und ein erfülltes Leben.“

Warten auf ein paar Worte, auf ein Lächeln

Warm ums Herz wird einem bei Karin und Thomas Etzelsberger: „Essen mit Lächeln.“ Das pensionierte Ehepaar fährt „Essen auf Rädern“ im Gebiet des Sozialsprengels Nußdorf-Debant und den umliegenden Gemeinden aus. Trotz Ortskenntnis führten manche Touren an unbekannte Plätze. Vor allem berichten sie von Begegnungen: von Menschen, die nicht nur auf eine warme Mahlzeit warten, sondern auf ein paar Worte, ein Lächeln – manchmal der einzige Kontakt des Tages.

Manuela Neumair wiederum hat wirklich ein Kinderbuch geschrieben. Darin geht es um „Fenja, die kleine Elfe“, die mit Kräutern spricht. In ihrer Geschichte erzählt die Heilkräuterpädagogin, wie aus einer Idee und dem Mut, ihr zu folgen, etwas Wundervolles entstehen kann. Diakon Michael Brugger nimmt die Zuhörer bei „g‘spiarig“ in seinen seelsorgerischen Alltag mit, bereichert von intensiven Erfahrungen von der Wiege bis zur Bahre. Er fragt: „Welche Begegnungen haben das Leben geprägt und wohin könnte die Reise gehen?“

Wie schreibt man ein Kinderbuch? Wie fasst man Mut? Manuela Neumair zeigt es in ihrer Lebensspur auf © Andre Schmidt

Den in die Räume der Wirtschaftskammer Lienz gekommenen Besuchern gibt Baldissera vorher ein paar Ratschläge mit auf den Weg durch die lebende Bibliothek. Eineinhalb Stunden sind Zeit, drei Lebensspuren à 30 Minuten können entdeckt werden. „Hört respektvoll und aufmerksam zu. Aber ihr dürft auch Fragen stellen. Geht aus euch heraus, verlasst eure Komfortzonen und lernt neue Perspektiven kennen. Genau darum geht es heute.“ Auch im Anschluss besteht die Gelegenheit, mit allen anwesenden „Büchern“ des jeweiligen Tages ins Gespräch zu kommen. „So entsteht ein offener, ungezwungener Austausch – getragen von Respekt, Neugier und echtem Interesse.“ Wer mag, kann am Ende auch selbst in die Bücher schreiben. Kommentare, Eindrücke, Emotionen.

Alle die da sind, sind angetan. So die HLW-Schülerinnen Hanna Prodinger, Anna Stefan und Sophie Holzer. „Man hat viele Einblicke hinter die Menschen und ihre Geschichten bekommen. Es regt viel zum Denken an. Mal eine andere Perspektive zu sehen, tut jedem gut.“ Ortner-Trebo freut der Zuspruch: „Die ersten beiden Tage waren bunt. So bunt wie die Covers. Es war berührend.“

Noch zweimal gibt es Gelegenheit, die „Living Library“ zu besuchen © Andre Schmidt

Noch zweimal besteht die Möglichkeit, dieses außergewöhnliche, im Rahmen des Interreg CLLD Dolomiti Live Projekts „Grenzenlos engagiert — Ehrenamt verbindet“ stattfindende Projekt zu erleben. Am Montagabend, dem 27. April, ab 17 Uhr und am darauffolgenden Dienstagmorgen ab 10 Uhr stellen sich erneut sechs „Bücher“ in der Wirtschaftskammer in Lienz vor. Mit Geschichten, die unter die Haut gehen.