Schnee ist heuer noch eine Rarität. Nur kurz hat es die in der Vorwoche Flocken gegeben. Es sah aus, als wäre jemand mit Staubzucker übers Land gegangen. Den Schneemangel spüren auch die Skigebiete. Und dort spürt man auch die Temperaturschwankungen von kalt auf warm und umgekehrt. Trotzdem: Die Schultz-Gruppe und die Lienzer Bergbahnen halten an den Eröffnungsterminen 7. Dezember fest. Vom Großglockner Resort Kals-Matrei über das Skizentrum St. Jakob bis zum Skizentrum Sillian-Hochpustertal öffnen die Pisten ihren regulären Skibetrieb an diesem Tag. Nach heutigem Stand gibt es weiße Schneebänder in brauner Landschaft. Und viel Schnee ist derzeit auch nicht in Sicht.