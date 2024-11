Vereine leben und überleben nur durch aktive Mitglieder, doch die sind immer schwerer zu finden. Sie auch langfristig zu binden, daran scheitert es oft. Wie man diesen Problemen entgegenwirken kann, war zentrales Thema jenes Workshops, der im Rahmen des Leader-Projekts „Handwerkszeug für die Vereinsarbeit“ und auf Einladung des Regionalmanagements Osttirol (RMO) im November in der Mittelschule Nußdorf-Debant stattfand. Referentin Margarete Ringler führte die Teilnehmenden durch einen intensiven und praxisnahen Tag, der sich mit einer der größten Herausforderungen für Vereine - nämlich dem Umgang mit dem freiwilligen Engagement - beschäftigte.

Im Laufe des Tages wurden zentrale Themen rund um Freiwilligenarbeit behandelt. Die Frage, warum sich Menschen überhaupt in Vereinen engagieren, löste einen lebendigen Austausch bezüglich Motivation und langfristiger Bindung von Mitgliedern aus. Dabei ging es auch darum, wie man Freiwillige erfolgreich ansprechen könne und welche Rolle die Öffentlichkeitsarbeit dabei spiele. Außerdem widmete man sich den Möglichkeiten, wie Schulung von Ehrenamtlichen sowie eine klare Aufgabenverteilung durchgeführt werden können. Ein weiterer wichtiger Aspekt war die wertschätzende Gestaltung von Verabschiedungen, sollten Freiwillige ihre Tätigkeit beenden wollen. Der Tenor aller Beteiligten: „Wer Freiwillige gewinnen möchte, muss den persönlichen Kontakt suchen.“

Kinderschutz im Verein

Zahlreiche Vertreter namhafter Osttiroler Vereine und Organisationen nahmen an dem Workshop teil, beispielsweise das Rote Kreuz, die Kameradschaft Tristach-Amlach-Lavant, die FoodCoop Osttirol – die gute Speis, die Sportunion Raika Lienz, die Kaiserschützen, der Verein Trachtenkultur und Handwerkskunst Osttirol sowie das Freiwilligenzentrum Osttirol. „Es ist beeindruckend zu sehen, mit welchem Engagement alle Beteiligten für ihre Vereine brennen“, freut sich Simone Ortner-Trebo vom RMO über die rege Mitarbeit.

Die nächste Veranstaltung, die ebenfalls im Rahmen des Leader-Projektes stattfinden wird, ist auch schon geplant: Darin dreht sich alles um das Thema Kinderschutz und wie dieser im Verein wirksam umgesetzt werden kann. Stattfinden wird der Workshop am 12. Dezember von 16.30 Uhr bis 21 Uhr im Bildungshaus Osttirol in Lienz. Interessierte können sich per E-Mail unter info-vereinsakademie@tsn.at oder telefonisch unter 0512 581465 anmelden.