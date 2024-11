Seit Jahren schwelt in Kals ein Nachbarschaftsstreit. Nun hat dieser, wenn auch indirekt, die Landespolitik erreicht: Die Liste Fritz hat nämlich eine schriftliche Anfrage an die zuständigen Mitglieder der Tiroler Landesregierung gestellt, wie es möglich sei, dass im Lesacher Almtal Hütten im Freiland offenbar an Feriengäste vermietet würden. Der Hinweis, dass dem so sei, stammte von einer der Kalser Streitparteien.