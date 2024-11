Wann waren Sie zuletzt im Tiroler Landestheater? Oder auch in den näher liegenden Stadttheatern von Klagenfurt oder Bozen, den Bühnenhoheiten von Kärnten und Südtirol? Burgtheater und Staatsoper sind zwar mehr als doppelt so weit weg, inhaltlich aber auch kaum ferner. Nun will Ihr Kolumnist nicht gleich die nationalen Musentempel infrage stellen, aber Fragen zu den regional meistgeförderten Kultureinrichtungen stellen. Wie relevant sind sie für wen und was?