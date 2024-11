Die Stadtgemeinde Lienz sucht für das beliebte Strandbad Tristacher See einen engagierten Pächter, der mit Begeisterung und Erfahrung den Betrieb während der Saison leitet. Erwartet wird neben einer fachlichen Qualifikation ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein. Der ideale Pächter sollte an einem langfristigen Pachtvertrag von mindestens drei Jahren interessiert sein und sich der Herausforderung eines saisonalen Betriebs stellen.

40.000 Besucher jährlich

Das Strandbad Tristacher See ist von Mai bis Anfang September geöffnet und zieht jährlich mehr als 40.000 Besucher an. Der Betrieb verfügt über eine große Terrasse mit rund 80 Sitzplätzen sowie einen kleineren Buffetbereich. Wer sich für die Pacht des Strandbads interessiert, kann sich im Rahmen einer Besichtigung vor Ort einen Eindruck von den Räumlichkeiten und der Betriebsausstattung verschaffen. Betriebsleiter Werner Engl steht hierfür nach telefonischer Vereinbarung gerne zur Verfügung.

Schriftliche Bewerbungen sind bis spätestens 30. November 2024 an die Stadtgemeinde Lienz zu richten. Die Unterlagen können an die Stadtamtsdirektion, Hauptplatz 7, 9900 Lienz gesendet werden.