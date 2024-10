Die Austrian Power Grid (APG) hat sofort reagiert: Gegen 8 Uhr früh ist am Donnerstag in Untertilliach ein Baum auf die Leiterseile der 220 kV-Leitung gefallen. Diese Leitung verläuft zwischen Lienz und der italienischen Staatsgrenze. Ein Seil wurde durch den Baum gerissen. Und mit den Reparaturarbeiten wurde umgehend begonnen, um die Leitung so rasch als möglich wieder in Betrieb zu setzen. Beim Vorfall ist niemand zu Schaden gekommen und auch die Versorgungssicherheit war jederzeit gegeben.