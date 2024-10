Am 29. Oktober, gegen 12.40 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Saunabrand in einem Beherbergungsbetrieb in Lavant alarmiert. Ein mutiger Angestellter des Betriebs ergriff sofortige Maßnahmen und versuchte, das Feuer mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen.

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Lavant und Lienz trafen schnell am Einsatzort ein und konnten den Brand rasch löschen. Anschließend wurde der betroffene Bereich gründlich entlüftet. Glücklicherweise gab es bei dem Vorfall keine verletzten Personen. Die Ermittlungen zur Brandursache sind derzeit im Gange, und auch die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unbekannt.