Verkehrsunfälle verursachen viel menschliches Leid und auch sehr hohe Kosten. Insgesamt betrugen die volkswirtschaftlichen Kosten der Verkehrsunfälle in Tirol im Vorjahr rund 980 Millionen Euro, um fast 90 Millionen Euro mehr als im Jahr 2022. Eine aktuelle Analyse des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) auf Basis von Daten der Statistik Austria und Österreichs Unfallkostenrechnung zeigt nun die volkswirtschaftlichen Unfallkosten für Tirols Bezirke. Enthalten sind in den Unfallkosten unter anderem Behandlungskosten, Einsatzkosten, Sachschäden, Kosten für die Wirtschaft durch Arbeitskräfte-Ausfall und Krankenstände sowie die monetäre Bewertung des Leids, der Schmerzen und des Verlusts an Lebensqualität.

In absoluten Zahlen waren die Unfallkosten im Vorjahr im Bezirk Lienz mit rund 66 Millionen Euro am niedrigsten und in der Landeshauptstadt Innsbruck am höchsten, so die VCÖ-Analyse. Pro Kopf waren die volkswirtschaftlichen Unfallkosten im Bezirk Innsbruck-Land am niedrigsten, im Bezirk Reutte am höchsten. In drei Bezirken sind im Vorjahr die Unfallkosten gesunken: In den Bezirken Lienz, Kufstein und Innsbruck-Land.