Der Club Osttirol feierte im Josephinum, dem Medizinhistorischen Museum Wien, sein 40-jähriges Bestehen. Der Festsaal und die Bibliothek im historischen Prunkbau boten nur knapp 200 Gästen Platz. Noch einmal so viele Interessenten hätten gerne Einlass gefunden. Heinz Kröll, langjähriger Obmann, wagte einen Rückblick auf die Vereinsgeschichte.

Der Club Osttirol hat in der Vergangenheit zu Hunderten Veranstaltungen geladen oder daran teilgenommen.

Bundesminister Norbert Totschnig übernahm den Ehrenschutz

Der Club ist ein Verein in Wien lebender Osttirolerinnen und Osttiroler. Unter den Gratulanten war Bundesminister Norbert Totschnig (ÖVP), der den Ehrenschutz für die Feier übernommen hatte. „Seit meiner ersten Zeit in Wien bin ich mit dem Verein in gutem Kontakt“, erzählte der gebürtige Tristacher.

Totschnig besuchte Veranstaltungen des Clubs und organisierte selbst eine Führung durch die Wiener Hofreitschule. Kurz nach seiner Berufung zum Minister lud er den Club Osttirol in das damals gerade neu renovierte Parlament.

Zahlreiche Gäste gestalteten den Abend mit originellen Beiträgen

Den Jubiläumsabend eröffnete ein Ensemble des Sinfonieorchesters Lienz unter der Leitung von Gerald Mair aus Dölsach. Das Ensemble war eigens aus Lienz angereist. Körpersprache-Experte Stefan Verra leitete seinen Vortrag mit der Frage „Spricht dein Körper Osttirolerisch?“ ein und servierte gute Tipps für erfolgreichere Begegnungen.

Elsbeth Wallnöfer, Südtiroler Volkskundlerin und Autorin, skizzierte den „Salontiroler“: Besonders in deutschen Städten war es einst große Mode, sich als Tiroler zu verkleiden. Sogar „Tirolerbälle“ wurden in Städten bis hinauf zur Nordsee eigens dafür veranstaltet. In die Welt hinausgetragen hat das Bild des Salontirolers die Malkunst Franz von Defreggers. Die renommierte Volkskundlerin meinte: „Die Vorbilder für die Salontiroler in aller Welt waren die Osttiroler.“

Ein Jahr Vorbereitungen für einen vielseitigen Jubiläumsabend

Weitere musikalische Beiträge lieferten Agnes Wolf, Konzertpianistin, und Robert Wolf, ehemals erster Flötist der Wiener Symphoniker. Singer-Songwriter Vincent Nussbaumer präsentierte zwei Eigenkompositionen. Autorin Wanda Furtschegger schilderte in einem literarischen Beitrag ihre Zusammentreffen mit verschiedenen Wiener Typen. Julius Deutschbauer, Österreichs prominentester zeitgenössischer Plakatkünstler, trat zu späterer Stunde mit einer Lese-Performance auf.

„Ein Jahr lang haben wir dieses Fest vorbereitet, und die Arbeit hat sich mehr als gelohnt“, freute sich Obfrau Lisa Unterweger über zahlreiche Gratulationen zu einem gelungenen Abend. Unterweger bildet gemeinsam mit Heidi Reischitz und Fabienne Steiner das Obfrauen-Trio des Club Osttirol.

