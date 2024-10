Die Lebenshilfe wagt, wie berichtet, in Tirol eine Zeitenwende. „Wir haben noch jede Herausforderung gut meistern können“, meint dazu Ingeborg Hanser überzeugt. Die pensionierte Volks- und Hauptschullehrerin hat fast 25 Jahre lang den Verein der Lebenshilfe in Osttirol als Obfrau geführt. „Als ich im Jahr 2000 meine ehrenamtliche Tätigkeit begonnen habe, befand sich die Einrichtung für Menschen mit Behinderungen gerade im Umbruch. Das ist heute wieder so. Gerade in stürmischen Zeiten gehören die Menschen in den Mittelpunkt.“