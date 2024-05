Die Auswirkungen der Borkenkäferplage in Osttirol interessieren Waldbesitzer und Fachleute in ganz Mitteleuropa. „Voriges Jahr war ich mit 17 Exkursionen im Bezirk unterwegs“, berichtet Erich Gollmitzer, Leiter der Bezirksforstinspektion. Allein heuer setzen die Osttiroler Waldbesitzer 1,5 Millionen Jungbäume. Gollmitzer: „Im gesamten Bundesland Kärnten sind es 1,1 Millionen Bäume, nur zum Vergleich.“ Die Borkenkäferplage habe im Bezirk gigantische Ausmaße erreicht. „Wir sind bei diesem Thema in kürzester Zeit unfreiwillig zu Experten geworden.“