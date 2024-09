Unter den Gesichtspunkten des Mottos „Das Ohr in Sicherheitsbelangen möglichst nah an den Bürgerinnen und Bürgern zu haben“ verfolgt „Coffee with Cops“ das Ziel, sich mit der Bevölkerung auf Augenhöhe auszutauschen, über Anliegen und Probleme oder aber einfach nur Alltägliches zu sprechen und den Menschen hinter der Uniform kennenzulernen. Durch das zwanglose Zusammenkommen können im Austausch mit der Bevölkerung allgemeine Fragen zur Polizei, aber auch organisatorische und rechtliche Fragen beantwortet, Missverständnisse aufgeklärt und Klarheit geschaffen werden.

Durch tägliche Veranstaltungen während der Aktionswoche in allen Bezirken Tirols sollen die Bürger die Gelegenheit bekommen, mit Polizistinnen und Polizisten in entspannter Umgebung bei einer Tasse Kaffee ins Gespräch zu kommen. Alle Bürger, die an Sicherheit und an einem Austausch auf Augenhöhe interessiert sind, sind herzlich direkt vor Ort auf einen Kaffee eingeladen.