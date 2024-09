Am Mittwoch gegen 13.25 Uhr lenkte eine 53-jährige Österreicherin einen PKW auf der Drautalstraße, B100, von Sillian kommend in Fahrtrichtung Lienz. Zur selben Zeit lenkte ein 38-jähriger deutscher Staatsangehöriger einen PKW auf der Drautalstraße in entgegengesetzter Richtung.

Im Gemeindegebiet von Strassen, im Ortsteil Tassenbach, bog der 38-Jährige nach links in die Gailtalstraße, B111, in Richtung Kartitsch ab. Dabei übersah er die entgegenkommende, geradeausfahrende PKW-Lenkerin und es kam zur Kollision. Die PKW-Lenkerin wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt, der deutsche PKW-Lenker leicht verletzt.

Der 38-Jährige leistete Erste Hilfe und durch weitere Anwesende wurde die Rettung verständigt. Im Anschluss daran wurde die verletzte PKW-Lenkerin mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden.