Mit den „Fuckup Nights Lienz #1“ wird am 9. Oktober um 18 Uhr ein „Fest des Scheiterns“ in der Durst Austria GmbH gefeiert. Somit ist es den Verantwortlichen nach neun Jahren gelungen, die Veranstaltung in allen neun Bezirken Tirols umzusetzen. Das Ziel ist es, unter dem Motto „Misserfolge, die inspirieren!“ Geschichten vom Scheitern, Fehler machen und wieder Aufstehen auf die Bühne zu bringen.

„Die Eventreihe inspiriert Menschen dazu, ihre Misserfolge offen und ehrlich vor Publikum zu teilen und so frischen Wind in eine verstaubte Fehlerkultur zu bringen. Hier geht es darum authentisch, offen und mit einer gesunden Portion Humor von Rückschlägen zu erzählen. Denn wer sagt, dass Scheitern immer negativ sein muss?“ - heißt es in der Programmbeschreibung.

Das Publikum kann nach den Geschichten mit Fragen reagieren © KK/Fuckup Nights Tirol

Drei Erfahrungsberichte an einem Abend

Möglich macht dies die INNOS GmbH, Frau in der Wirtschaft Lienz, Junge Wirtschaft Lienz und Durst Austria GmbH. Daniel Kühbacher, Elke Jung und Frank Hess werden über ihre ganz persönlichen Erfahrungen mit dem Scheitern berichten. Der Ablauf ist einfach: Sie erzählen anhand von zehn Bildern jeweils zehn Minuten von ihrem „persönlichen Scheitern“. Danach hat das Publikum Zeit, mit Fragen darauf zu reagieren.

Weltweit verzeichnet das Netzwerk, das in 200 Städten und mehr als 80 Ländern aktiv ist, über eine Million Zuschauer jährlich. Erfunden wurde das Format von fünf Freunden aus Mexiko, die aus ihren persönlichen Scheiter-Erfahrungen kurzerhand ein abendfüllendes Event machten und es in die Welt hinaustragen wollten.

Weitere Informationen zur Veranstaltung und Anmeldemöglichkeit zum Event finden Interessierte unter: www.innos.at