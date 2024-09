Am 17. September fand am Campus Lienz im Rahmen der Kampagne #machkeinenUnterschied ein aufschlussreicher Themenabend statt. Rund 50 Teilnehmende diskutierten unter dem Motto „Zwischen Tradition und Moderne: Männerrollen im Wandel“ über die Veränderungen von Männerrollen in der heutigen Gesellschaft und die Auswirkungen patriarchaler Strukturen auf Männlichkeit und Vatersein.