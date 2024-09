Unter dem Motto „#machkeinenUnterschied“ startet in Lienz eine Veranstaltungsreihe zur Förderung der Geschlechtergerechtigkeit. Ab 9. September und bis 18. Oktober ist die Wanderausstellung „feminism loaded“ im Foyer des Campus Lienz zu sehen. Organisiert vom Arbeitskreis Emanzipation und Partnerschaft (AEP), richtet sich die Ausstellung an alle, die sich mit Themen wie Feminismus, Einkommensdiskriminierung, geschlechtsspezifischen Rollenbildern und der Unterscheidung von Sex und Gender auseinandersetzen möchten. Zwölf farbenfrohe Rollups mit Texten, Comics und Fotos bieten Denkanstöße und Diskussionsgrundlagen. Die Ausstellung ist werktags von 8 bis 17 Uhr kostenlos zugänglich.

Pop-up-Café „KunterBunt“ lädt zum Verweilen ein

An zwei Tagen in der Woche verwandelt sich das Foyer des Campus in ein gemütliches Café: Das Pop-up-Café „KunterBunt“, betrieben vom sozialen Dienstleistungsunternehmen „AufBauWerk“, lädt dienstags von 9 Uhr bis 11.30 Uhr und mittwochs von 13.30 bis 16 Uhr zu Kaffee und Kuchen ein. „Für unsere Jugendlichen ist dies eine großartige Möglichkeit, praktische Erfahrungen im Bereich Gastronomie und Kundenkontakt zu sammeln“, sagt Bianca Wehmeier vom „AufBauWerk“. Der Erlös des Cafés wird einem sozialen Zweck gespendet.

Begleitend zur Ausstellung bieten die Organisatoren während der Öffnungszeiten des Cafés sogenannte „Kaffeehausgespräche“ an. Diese geleiteten Workshops bieten eine Gelegenheit, in entspannter Atmosphäre bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen tiefer in die Ausstellungsthemen einzutauchen. „Hier können die Teilnehmenden ihre Kenntnisse erweitern, Fragen stellen und ihr eigenes Verhalten reflektieren“, erläutert Mirjam Reith, Gleichstellungskoordinatorin des Regionalmanagement Osttirol (RMO).

Startschuss für eine Veranstaltungsreihe

Die Ausstellung und Workshops markieren den Start einer Reihe von kostenlosen, öffentlichen Veranstaltungen, die darauf abzielen, das Bewusstsein für Geschlechtergerechtigkeit zu schärfen und gesellschaftliche Veränderungen anzustoßen. Das Ziel ist es, eine gleichberechtigte Teilhabe für alle Menschen zu fördern, unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Religion, sexueller Orientierung oder Behinderung.

Weitere Informationen finden Interessierte auf der Website www.machkeinenunterschied.at.