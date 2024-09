Die Landesvolksanwältin Doris Winkler-Hofer bietet auch in diesem Herbst wieder Sprechtage an. Im Zuge dessen haben Bürger und Bürgerinnen die Gelegenheit, ihre Anliegen an die Landesverwaltung persönlich vorzubringen und sich über ihre Rechte zu informieren. „Als Beratungs- und Beschwerdestelle des Tiroler Landtages wollen wir den Bürgern eine niederschwellige Kontaktmöglichkeit bieten. Die Sprechtage in den Gemeinden sind eine ideale Gelegenheit, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen“, sagt Winkler-Hofer.

Die Sprechtage finden in zehn Gemeinden statt. In Osttirol ist die Landesvolksanwältin am 9. Oktober anzutreffen. Um 9.30 starten die Sprechtage im Stadtamt in Lienz und ab 14 Uhr ist sie schließlich im Marktgemeindeamt in Matrei. Um Wartezeiten zu vermeiden, wird eine Anmeldung unter der Telefonnummer 0800-100 301 oder Mail-Adresse buero.lva@tirol.gv.at empfohlen. Weitere Informationen sowie eine vollständige Liste aller Sprechtage sind auf der Website des Tiroler Landtages zu finden.