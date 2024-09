Am Sonntag ereignete sich auf der B 108 ein Unfall, bei dem ein Motorradfahrer (54) und ein Autolenker (20) beteiligt waren: Gegen 14.30 Uhr war der 54-jährige Österreicher von Lienz kommend in Richtung Ainet unterwegs, als er eigenen Angaben zufolge den Abbiegevorgang nach links eines vor ihm fahrenden Autos zu spät bemerkte. Der Österreicher versuchte noch, auf der regennassen Fahrbahn an den beiden vor ihm fahrenden Fahrzeugen vorbeizufahren. Dabei kam es zur Kollision mit dem abbiegenden 20-Jährigen. Der Motorradfahrer wurde über dessen Motorhaube geschleudert und kam auf der Fahrbahn zum Liegen.

Sowohl der 54-Jährige als auch der Autofahrer, ebenfalls ein Österreicher, wurden bei dem Unfall verletzt. Der 54-Jährige wurde mit der Rettung in das Krankenhaus nach Lienz eingeliefert. Der 20-Jährige begab sich selbstständig in das Krankenhaus nach Lienz. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.