Fitstore24 ist seit über 25 Jahren auf den Handel mit Fitnessgeräten & Fahrrädern spezialisiert und vertreibt sowohl an gewerbliche Unternehmen als auch direkt an Endverbraucher. Die Konsumenten werden im stationären Geschäft in Nußdorf-Debant und im Onlineshop - dem größten der Branche in Österreich – bedient. Außerdem ist Fitstore24 an einem der flächengrößten Bike-Fachhändler Ostösterreichs beteiligt. Fitstore24-Geschäftsführer Werner Zanier hat weitere Expansionspläne. Für ihn hängt der Erfolg im Fahrradhandel von vier Komponenten ab: „Dem Standort, der Ausstattung und der Unternehmensgröße, die die vierte Komponente - den Preis - bestimmt. Bei uns bekommen die Kunden im stationären Geschäft Fahrräder mit Beratung zu Online-Preisen. Das hat Zukunft.“ An all diesen Parametern wurde in Krems ordentlich geschraubt und ein 1.200 Quadratmeter großer Megastore mit 750 Quadratmeter Verkaufsfläche inklusive großzügiger Lounge, Werkstatt & Lager errichtet.

Vielfältige Finanzierungs- und Bike-Leasing-Möglichkeiten

Das Angebot lässt Sportlerherzen höherschlagen: E-Bikes, Rennräder, Gravel-, Mountain-, Trekking- und Citybikes aller Kategorien und Marken. Darüber hinaus bietet Fitstore24 eine große Auswahl an Zubehör, Ersatzteilen und Bekleidung an. Die diskrete Abwicklung vielfältiger Finanzierungs- und Bike-Leasing-Möglichkeiten sowie eine für alle Fahrradmarken offene Werkstatt runden das Angebot ab.

Der Standort Krems ist das Pilotprojekt von Sven Lintschinger, ehemaliger Commercial Director Österreich von Sports Direct und nun geschäftsführender Gesellschafter von Fitstore24 Krems. Er führt den Standort mit fünf Fachverkäufern. Mithilfe des Bodyscanning-CRM-Systems kann für jeden Kunden die perfekte Rahmengeometrie berechnet und die ergonomisch optimale Sitzposition auf dem Rad gefunden werden. Wer sein Traumrad nicht gleich vor Ort findet, kann sich im Online-Angebot von Fitstore24 beraten lassen. Das Rad wird dann per Click & Collect fertig vormontiert in den Kremser Store geliefert. Langfristig sollen weitere stationäre Standorte nach dem gleichen Konzept entwickelt werden.