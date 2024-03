Die Aufträge werden mehr - Andrea Zanier hat sich in Osttirol und darüber hinaus einen Namen gemacht. Von Tourismusverband Osttirol oder Campus Lienz über die Hotels von Winklers Osttirol, der Transalpine Ölleitung Österreich GmbH zu Fitstore24 oder mehr - Unternehmen und Organisationen schätzen ihr Know-how. Sie hat sie inzwischen im kleinen Finger - die Unternehmenskommunikation, beschäftigt sie sich damit doch schon seit über 20 Jahren. Zanier ist Absolventin der Bayrischen Akademie für Werbung und Marketing. So war München auch ihre erste Station bei einer PR-Agentur. Danach war die Lienzerin langjährige Leiterin des Marketings im Familienbetrieb Zanier Sport GmbH.

2014 folgte sie dem Ruf in die Selbstständigkeit und gründete das „azett kommunikation e.U.“. „Ich wollte es einfach nochmal wissen“, sagt Zanier. Über die letzten zehn Jahre hat sich das Unternehmen zur Full Service Marketing Agentur mit den Kernkompetenzen Kommunikations-Strategie, PR und Online-Marketing entwickelt. 2022 schloss sie ihr berufsbegleitendes Studium zum M.Sc. in Digital Marketing & Analytics am MCI in Innsbruck ab. Zudem ist Zanier von der Wirtschaftskammer Österreich zertifizierte E-Commerce und Social Media Expertin.

Es wird nichts „übergestülpt“

„Kommunikation ist eine Disziplin, die sich ständig weiter entwickelt. Mein Masterstudium hätte es vor zehn Jahren so wohl noch nicht gegeben. Ich finde nachhaltige Kommunikation erfordert ständige Weiterbildung“, betont sie. Was ihr noch wichtig ist: persönliche und individuelle Betreuung. „Nicht jeder Trend in der Kommunikation ist für jedes Unternehmen sinnvoll. Wir wollen Firmen nichts überstülpen, sondern ihr bestes Selbst authentisch in Szene setzen. Deshalb sieht man nicht am Kommunikations-Design, wer unsere Kunden sind, sondern am Erfolg“, betont sie.

Bei der Unternehmensgründung vor zehn Jahren waren Familienbande maßgeblich - die Brainflash Patententwicklungs GmbH, das Unternehmen von Zaniers Schwager Michael Eder und ihrer Schwester Verena Eder-Zanier machte ihr den Weg in die Selbstständigkeit leicht: „Ich entwickelte ein völlig neues Kommunikation-Konzept für ihr Produkt edrizzi®, setzte mit Partnern ein neues Design auf und arbeitete intensiv und erfolgreich an der PR des Unternehmens.“ So habe eines zum anderen geführt. Kunden wurden Großteils durch Mundpropaganda gewonnen. Mittlerweile sei man ein eingespieltes Team in der Agentur mit hochwertigem Netzwerk. „Wir arbeiten viel, aber haben noch immer viel Spaß daran“, sagt sie mit einem Augenzwinkern.