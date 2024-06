Die Marke Kneissl ist untrennbar mit Geschwindigkeit und Technologie verbunden. Daher ist die Kooperation mit dem Deutschen Skiverband eine fast schon logische Verbindung. Die Kneissl E-Bikes werden bei der offiziellen Einkleidung des DSV-Teams im Herbst präsentiert, können aber schon jetzt von den AthletInnen aller DSV-Disziplinen genutzt werden.

Werner Zanier, Geschäftsführer des exklusiven Kneissl Lizenznehmers Fitstore24 GmbH, freut sich über die Kooperation mit dem Deutschen Skiverband: „Kneissl ist seit jeher eng mit dem Skisport verbunden und gilt als eine der innovativsten Skimarken in der Geschichte dieses Sports. In den Köpfen internationaler Sportbegeisterter ist Kneissl nach wie vor mit alpinem, österreichischem Lifestyle verbunden. Mit Kneissl E-Bikes lassen wir den Kneissl Spirit wiederaufleben und transferieren die Marke mit gewohnt erstklassigen Produkten in den Bike-Sport. Das Flaggschiff unserer Bike Range heißt ,Worldchampion‘. Das sind in Summe genügend Argumente, dass die Marke Kneissl Bikes im Leistungssport wie dem DSV bestens aufgehoben ist“.