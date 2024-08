Im August und September stehen im Bezirk Lienz Sanierungsarbeiten an mehreren Landesstraßen an, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Betroffen sind die L 24 Virgentralstraße in Matrei, die B 100 Drautalstraße in Abfaltersbach, die L 388 Sankt Justina Straße in Assling sowie die L 273 Villgratentalstraße am Eingang zum Villgratental. Während der Arbeiten wird es zu Verkehrseinschränkungen kommen.

„Der Belag unserer Landesstraßen muss regelmäßig erneuert werden, um die Verkehrssicherheit im vollen Ausmaß gewährleisten zu können“, erklärt Johannes Nemmert, Leiter des Baubezirksamts Lienz. Im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen werden einzelne Straßenabschnitte abgetragen, darunterliegende Schächte gereinigt und ein neuer Straßenbelag aufgetragen. Auch das Bankett wird erneuert. „Wir haben versucht, die Auswirkungen auf die Verkehrsteilnehmenden möglichst gering zu gestalten – gerade für die Asphaltierungsarbeiten bedarf es jedoch kurzfristiger Totalsperren“, so Nemmert weiter. Bei starken Niederschlägen müssen womöglich die Asphaltierungsarbeiten kurzfristig verschoben werden. Entsprechend kann es zu angepassten Zeitpunkten der Totalsperren kommen. Mögliche Anpassungen der Totalsperren werden zeitgerecht kommuniziert.

L 24 Virgentralstraße

Die Sanierungsarbeiten an der L 24 Virgentralstraße beginnen am 28. August und dauern bis 13. September. Während der Arbeitszeiten von Montag bis Freitag zwischen 7 und 18 Uhr wird der Verkehr einspurig mittels Ampel- oder Postenregelung geleitet. Für die Asphaltierungsarbeiten ist eine Totalsperre von 2. September, um 7 Uhr, bis 4. September, um 7 Uhr, erforderlich. Eine Umfahrung ist über die Gemeindestraßen Lienzer Straße und Virgener Straße möglich.

B 100 Drautalstraße

An der B 100 Drautalstraße finden die Arbeiten von 26. August bis 6. September statt. Hier wird ebenfalls während der Arbeitszeiten eine einspurige Verkehrsführung eingerichtet, außerhalb dieser Zeiten erfolgt die Regelung durch Ampeln. Auch hier ist eine Totalsperre für die Asphaltierung von 2. September, um 7 Uhr, bis 4. September, um 7 Uhr, notwendig. Umfahrungsmöglichkeiten bestehen über die Gemeindestraßen Köden, Erlbrücke und Abfaltersbach.

L 273 Villgratentalstraße

Die Sanierung der L 273 Villgratentalstraße beginnt am 2. September und endet am 1. November. In der ersten Phase vom 2. bis zum 15. September kommt es täglich zu einer zeitweisen Totalsperre zwischen 7 und 18 Uhr, alle zehn Minuten nach einer vollen Stunde – beispielsweise 7.10 Uhr oder 8.10 Uhr – ist eine Durchfahrt für jeweils zehn Minuten möglich. Ab dem 16. September wird der Verkehr dann einspurig mittels Ampel geregelt.