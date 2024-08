Am Vortag des Hohen Frauentages hat Landeshauptmann Anton Mattle die Sozialpartner für einen Austausch eingeladen. Dabei stand insbesondere ein flächendeckendes und bedarfsorientiertes Ferienbetreuungsangebot im Fokus. Am Donnerstag hat die Tiroler Landesregierung in ihrer traditionellen Regierungssitzung die Ergebnisse des Sozialpartnertreffens mit einem Beschluss untermauert. Das gemeinsame Ziel von Land, Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer, Landwirtschaftskammer, Gewerkschaftsbund, Industriellenvereinigung und Gemeindeverband: die Kinder sollen Tirol erleben und das Betreuungsangebot im Sommer soll massiv ausgebaut werden.