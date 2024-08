Schon der erste der zwei langen sommerlichen Einkaufsabende im Juli hat gezeigt, wie sehr sich die Besucher und Gäste nach mediterranem Stadtleben sehnen. Durch die Altstadtstraßen flanieren, in Schaufenster schauen, Geschäfte aufsuchen, Kleidung anprobieren, in Büchern blättern und schmökern, ein Eis genießen und den Klängen verschiedener Künstler lauschen: all das gehört zum Sommer. Am Donnerstag, den 22. August erwarten die Geschäfte, Boutiquen und Einkaufsläden in der Lienzer Innenstadt ihre Besucher zum abendlichen Shoppingerlebnis.