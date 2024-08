In Lienz ist man sich einig: Es war ein gelungenes Sommerfest 2024. Die Besucherzahlen können aufgrund der fehlenden Einlassschranken nur geschätzt werden. Die Einsatzleitung geht von bis zu 10.000 Besuchern am Freitag, 12.000 Besuchern am Samstag und 4.000 Besuchern am Sonntag aus. Besonders erfreulich: Einsatzleitung, Rettungskräfte und Polizei berichten von einem ruhigen Wochenende. Es gab keine polizeilichen Zwischenfälle und auch die Rettung vor Ort musste nur zu kleineren Einsätzen ausrücken. TVB-Obmann Franz Theurl bedankt sich bei allen Lienzerinnen und Lienzern, dass mit diesem Fest vor ihrer Haustüre so vielen Menschen Freude bereitet werden konnten.“