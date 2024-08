Im Herbst ist es endlich soweit: Mit über 15 Jahren medizinischer Erfahrung, mehr als zehn Jahren wissenschaftlicher Tätigkeit und zahlreichen Fortbildungen im In- und Ausland betreut Christoph Singer nun Patientinnen und Patienten aus Osttirol, Oberkärnten und Südtirol in seiner Ordination nach höchsten internationalen Standards. Zuletzt war der Augenmediziner in Graz im Einsatz. Mit Montag sind bei ihm Terminvereinbarungen möglich. Damit werden auch Gerüchte ausgeräumt, in denen es heißt, dass Singer nicht kommen werde.