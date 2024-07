Alexander Barounig, Facharzt für Augenheilkunde mit einer Ordination in der Messinggasse 17 in Lienz, bietet seine Leistungen wieder für die Österreichische Gesundheitskasse an. „Wir sind ab 1. Juli 2024 wieder Vertragspartner der ÖGK, also ganz normaler Kassenarzt“, teilt der Mediziner über seine Ordination mit.

Eklatanter Mangel an Augenärzten

Seit Jahren gibt es in Osttirol zu wenig Augenärzte. Zwei von drei Kassenstellen konnten im Vorjahr nicht vergeben werden, weil niemand Interesse hatte. Die eklatante Unterversorgung in diesem Fachgebiet wurde im Jänner 2023 vor der Ordination von Matthias Dapra augenscheinlich, als sich bis weit auf den Gehsteig hinaus eine Warteschlange aus Dutzenden Patienten gebildet hatte.

Wartende Patienten vor der Ordination von Augenarzt Matthias Dapra im Jänner 2023 © Brunner Images | Brunner Philipp

Weiterer Augenarzt hat sich angekündigt

Mit Christoph Singer hat sich eine weiterer junger Augenarzt für Lienz angekündigt. Der Mediziner kehrt aus Graz in seine Heimat zurück und plant, noch im Sommer seine Ordination im Dolomitencenter zu eröffnen.