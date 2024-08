Am vergangenen Freitag wurden die neuen Räumlichkeiten des Sozialladen Lienz feierlich eröffnet. Zahlreiche Ehrengäste, Nachbar:innen und Unterstützer des SoLaLi nahmen an der Veranstaltung teil. Musikalisch umrahmt wurden die Feierlichkeiten von „Lumpen Brass” und Pater Martin segnete die neuen Räumlichkeiten in der Schweizergasse 3-5.